В рамках проекта «Съедобное — несъедобное» известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт посетил Азербайджан и показал, как приготовить азербайджанский садж.
Предлагаем вашему вниманию данное видео.
В рамках проекта «Съедобное — несъедобное» известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт посетил Азербайджан и показал, как приготовить азербайджанский садж.
Предлагаем вашему вниманию данное видео.
Дата: 2020/02/20 22:31
Раздел: Азербайджан, Видео
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