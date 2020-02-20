Сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана уничтожили непригодные к использованию товары неизвестного происхождения, а также запрещенные товары и продукты.

Как говорится в сообщении Госкомитета, в частности, после заключения экспертизы и решения суда на экологическом полигоне близ Сумгайыта были уничтожены 324 армянских сувенира, 40 коробок сигарет и 18 литров различных спиртных напитков, произведенных в Армении.

Кроме того, уничтожено 263 тысячи 29 единиц (штук) пиротехнических изделий, 47 тысяч 322 упаковки лекарственных препаратов различного наименования, 59 сотовых телефонов и аксессуаров к ним, 5077 литров алкоголя и 4742 бутылки прохладительных напитков кустарного производства, 5255 килограммов продовольственных и непродовольственных товаров, 3070 килограммов моющих средств и 2167 килограммов бытовых товаров.

Minval.az