В четверг состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте один на один.

Сначала состоялась церемония встречи президента Ильхама Алиева.

В честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Председатель Совета Министров Италии Джузеппе Конте встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Италии.

Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Совета Министров Италии Джузеппе Конте обошли строй почетного караула.

Представители государства и правительства Италии были представлены президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а члены делегации Азербайджана – председателю Совета Министров Италии.

Затем было сделано совместное фото главы нашего государства Ильхама Алиева и председателя Совета Министров Италии Джузеппе Конте.

На встрече был отмечен высокий уровень политических связей между Азербайджаном и Италией, подчеркнуто, что между двумя странами существуют прочные дружественные отношения. Было отмечено значение подписания «Совместной декларации по укреплению многомерного стратегического партнерства», подчеркнуто, что этот документ повысит наши связи на более высокий уровень. Были высоко оценены ведущая роль Азербайджана в борьбе против радикализма, терроризма и экстремизма, светские традиции нашей страны.

В ходе беседы было отмечено, что наши страны успешно сотрудничают в энергетической сфере, в этом году проект ТАР, являющийся последним сегментом Южного газового коридора, вступает в завершающий этап. Также было подчеркнуто, что итальянские компании очень активно участвуют в развитии ненефтяного сектора и диверсификации экономики в Азербайджане. Было отмечено, что многочисленные документы, которые будут подписаны во время этого визита, создадут основу для более широкого развития сотрудничества между нашими странами. Также было доведено до внимания, что предстоящий 21 февраля бизнес-форум создаст еще большие возможности.

В ходе беседы было отмечено, что Италия поддерживает развитие связей Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО. Также подчеркивалось совместное участие наших стран в миротворческих операциях в Афганистане.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и Италии в научно-образовательной сфере, в области студенческого обмена, туризма.

Была особо подчеркнута роль Фонда Гейдара Алиева в развитии связей между Азербайджаном и Италией в области культуры. Было сообщено, что 2020 год объявлен в Италии годом Азербайджана с точки зрения культуры.

Глава нашего государства пригласил председателя Совета Министров Италии посетить с официальным визитом Азербайджан. Председатель Совета Министров отметил, что с радостью принимает это приглашение.

Затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций.

Minval.az