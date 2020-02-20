На сегодняшнем заседании ЦИК было рассмотрено обращение кандидата от Насими-Сабаильского избирательного округа №23 Тогрула Велиева.

Как передает АПА, об этом сообщил член ЦИК Габиль Оруджов.

Г.Оруджов сообщил, что в ходе проверки никаких нарушений законодательства выявлено не было, за исключением 4 избирательных участков: «На основе протоколов были выявлены нарушения на участках №17, 23, 25, а на основе электронных носителей – нарушения на участке №14, допущенные со стороны членов участковой комиссии. Предлагаю признать недействительными результаты голосования на участках №14, 17, 23, 25».

ЦИК вынес вопрос на обсуждение и принял решение признать недействительными результаты голосования на участках №14, 17, 23, 25. Жалоба была удовлетворена частично.

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