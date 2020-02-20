20 февраля по завершении встречи один на один состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы в расширенном составе.

Об этом передает в четверг пресс-служба главы государства.

Приветствуя президента Азербайджана Ильхама Алиева, президент Италии Серджо Матарелла сказал:

— Господин президент, добро пожаловать в Рим. Очень рад Вашему визиту. Выражаю Вам признательность за гостеприимство, которое Вы оказали мне в Баку два года назад. Нынешний Ваш визит также является прекрасной возможностью для того, чтобы еще раз отметить искреннюю дружбу и укрепляющееся сотрудничество между Азербайджаном и Италией, а также оценить проводимую Вами и Вашим правительством политику, связанную с итальяно-азербайджанскими связями, сотрудничество между нашими странами во всех направлениях — энергетической, торгово-экономической, политической и культурной сферах.

Господин президент, еще раз добро пожаловать. Благодарю, господин президент. Мы очень рады Вашему государственному визиту в Италию.

Президент Ильхам Алиев сказал:

— Благодарю, уважаемый господин президент.

Прежде всего, выражаю Вам признательность за приглашение посетить Италию с государственным визитом и оказанное гостеприимство. Очень рад вновь находиться в Вашей прекрасной стране.

С удовольствием вспоминаю Ваш исторический визит в Азербайджан. Достигнутые в ходе визита договоренности уже находят свое отражение в жизни, и сегодня итальяно-азербайджанские связи поднимаются на новый высокий уровень. Взаимодействие, можно сказать, во всех сферах – в политической, экономической, энергетической, культурной, транспортной, связи между нашими компаниями выходят на новый уровень. Многочисленные документы, которые будут подписаны в ходе визита, еще более укрепят наши связи. Среди них особенно хотел бы отметить Совместную декларацию об усилении стратегического партнерства.

Имеются прекрасные результаты в энергетической сфере. Реализуемый нами совместно Южный газовый коридор находится в стадии завершения. Наше основное желание в дальнейшем заключается в том, чтобы связи между Италией и Азербайджаном в ненефтяном секторе развивались еще быстрее. Завтрашний бизнес-форум, уверен, станет очень важным шагом в этом направлении.

Еще раз выражаю признательность за гостеприимство и приглашение. Уверен, что итоги визита будут очень позитивными.

На встрече была подчеркнута важность «Совместной декларации об усилении многомерного стратегического партнерства». Было отмечено, что этот документ охватывает все сферы, в том числе политическую, экономическую, торговую и энергетическую.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Италия всегда была другом Азербайджана. Отмечалось, что Азербайджан в глобальном плане расположен в очень важном регионе и выстраивает очень хорошие связи со всеми странами.

На встрече еще раз была подчеркнута позиция Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Была отмечена необходимость урегулирования этого конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права и Хельсинкского заключительного акта.

В ходе беседы была особо подчеркнута роль Фонда Гейдара Алиева в развитии культурных связей между нашими странами. Было доведено до внимания, что 2020 год с точки зрения культуры объявлен в Италии «Годом Азербайджана».

Minval.az