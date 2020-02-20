С целью содействия устранению последствий широкомасштабных лесных пожаров, имевших место в конце 2019-го года в Австралийском Союзе, по поручению президента Азербайджана на основе соответствующего распоряжения Кабмина была выделена гуманитарная помощь в размере 50 тыс. долларов США.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В связи с этим директор Агентства помощи международному развитию (AİDA) при МИД Сеймур Фаталиев вручил сертификат о финансовой помощи президенту Азербайджанского Общества Красного полумесяца Новрузали Асланову. Данная сумма пожертвована австралийскому Обществу Красного Креста.

Minval.az