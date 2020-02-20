В ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радиовещание» (AzTV) снят художественный фильм-композиция, посвященный 28-летию Ходжалинского геноцида.

Как говорится в сообщении AzTV, в основу фильма-композиции «Ходжалы в ожидании», снятого в необычном стиле, положены воспоминания лиц, ставших свидетелями геноцида и вернувшихся из плена. Сцены фильма отражают ужасы той страшной февральской ночи. Для более реального отображения событий, съемки проводились в нескольких селах Исмаиллинского района при температуре -10 градусов.

В фильме-композиции прозвучала музыка, посвященная Ходжалинскому геноциду.

Наряду с народным артистом Сабиром Мамедовым и десятками актёров в проекте задействованы и музыканты Эльнара Халилова, Лала Мамедова, Рамал, Аяз, Гюнай Мехтиева. Авторы идеи и режиссёры-постановщики фильма «Ходжалы в ожидании» заслуженный деятель искусств Этибар Бабаев и Эльнур Мамедов, автор сценария Афаг Ахмедова.

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