На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение кандидата Рашада Гарибова, баллотировавшегося по Кюрдамирскому избирательному округу №57.

Как передает АПА, член ЦИК Илькин Шахбазов отметил, что в обращении кандидат в депутаты утверждает о наличии нарушений в процессе подсчета голосов в день выборов: «Кандидат представил 18 протоколов и несколько видеокадров. При их изучении было установлено, что 16 протоколов соответствуют оригиналам. В них не выявлено никаких нарушений, повлиявших на результаты выборов. На основании видеоматериалов, распространенных в социальных сетях, на избирательных участках №№ 7, 18 и 33 были выявлены серьезные нарушения. В целом же нарушения выявлены в 5 участках. Два из них были определены на основе представленных двух протоколов. Предлагаю отменить результаты голосования на избирательных участках №№7, 18, 20, 27 и 33».

ЦИК вынес на обсуждение жалобу и принял решение о признании недействительными результатов голосования на избирательных участках №№7, 18, 20, 27 и 33.

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