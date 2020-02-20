Министерство образования и Генеральная прокуратура распространили совместную информацию по факту задержания в Барде директора колледжа.

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На основании поступившей информации о незаконных действиях директора Бардинского колледжа управления и технологии, при участии сотрудников Министерства образования сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре были проведены оперативно-следственные мероприятия.

Было установлены основательные подозрения в том, что директор Бардинского колледжа управления и технологии Халеддин Акберов при помощи заместителя директора колледжа Ильгара Дурсунова массово брал взятку за успешную сдачу зимней сессии, фальсификацию посещаемости студентов, разрешение не посещать занятия за месячную оплату, перевод с других учебных заведений и пр.

По факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.1 и 311.3.2 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно) Уголовного кодекса.

В служебных кабинетах директора Бардинского колледжа управления и технологии Халаддина Алекперова и заместителя директора Ильгара Дурсунова был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты студенческие билеты и дипломы колледжа, заметки о денежных средствах, полученных у студентов и другие важные для дела документы.

Поскольку собранные в ходе следствия доказательства выявили обоснованные подозрения в совершении Халеддином Алекперовым и Ильгаром Дурсуновым указанных незаконных действий, они были задержаны в качестве подозреваемых.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по всестороннему расследованию указанных по уголовному делу незаконных случаев с целью полного определения круга виновных лиц и студентов колледжа, чьи законные интересы были нарушены этими лица, а также обеспечения возмещения нанесенного ущерба.

Minval.az