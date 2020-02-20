Баку и Рим подпишут более 20 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию.

«Сегодня планируется подписание более 20 двухсторонних документов, каждый из них очень важен и охватывает разные сферы. Но я особо хочу отметить совместную декларацию по усилению стратегического сотрудничества», — сказал И.Алиев в Риме в четверг, выступая с совместным заявлением для прессы вместе с президентом Италии Серджио Матареллой.

По словам И.Алиева, данная декларация определяет направления дальнейшего азербайджано-итальянского стратегического сотрудничества.

«Это очень обширный и совершенный документ, который охватывает политическое, экономическое, культурное, гуманитарное сотрудничество. В тоже время есть пункт о взаимной поддержке в рамках международных организаций», — передает слова президента «Интерфакс».

Глава государства также выразил уверенность в дальнейшем успешном экономическом сотрудничестве с Италией. «После этого мы увидим итальянские компании, работающие в ненефтяном секторе экономики Азербайджана. Что касается торговых отношений, то Италии для Азербайджана в мировом масштабе является партнером №1. В прошлом году наш товарооборот достиг $6 млрд. Правда большая часть относится к нефтяному сектору, поэтому у нас состоялся обмен мнениями по диверсификации торговых отношений», — сказал И.Алиев.

Minval.az