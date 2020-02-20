В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось презентация романа молодой азербайджанской писательницы Ирады Нури «Шанталь. Против течения».

Как сообщили в пресс-службе РИКЦ, Ирада Нури является членом литературной ассоциации «Луч» при Союзе писателей Азербайджана, лауреатом премии «Золотое перо», ее книги издаются в Азербайджане и России.

Это уже не первое представление книг молодой писательницы в РИКЦ и все ее поклонники желали Ираде Нури дальнейших успехов.

Франция, XVII век. Блистательный двор короля-солнце Людовика XIV. Юная боравская принцесса Шанталь Баттиани оказывается в центре борьбы за трон. Интриги, покушения, борьба за власть, месть – лишь немногое из того, что ей предстоит преодолеть на своём пути. О том, как сложится судьба героини, вы сможете узнать из первой книги.

Все книги Ирады Нури есть в электронной библиотеке. Первая книга, названная «Шанталь», появилась на свет в 2017 году. Сейчас вышло продолжение романа под названием «Шанталь. Против течения».

Minval.az