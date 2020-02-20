В ответ на обращение о помощи со стороны Антигуа и Барбуда Агентство содействия международному развитию Азербайджана (AİDA) предоставило этой стране медикаменты.

Партия гуманитарной помощи была предоставлена посолом Азербайджана в Великобритании Таиром Тагизаде Верховному комиссару Антигуа и Барбуды в Лондоне Карен-Мае Хила.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, Карен-Мае Хила поблагодарив за помощь, выразила готовность своей страны развивать дипломатические связи с Баку.

Антигуа и Барбуда небольшое островное государство в Карибском море с населением около 90 тыс. человек

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