Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) совместно с Азербайджанской Республикой и структурами ОИС объявил Габалу Туристической столицей на 2020 год.

Туристическая столица исламского мира ежегодно выбирается ОИС во время консультаций с государствами-членами организации. Целью программы является повышение туристического и экономического потенциала выбранных столиц, укрепление исламской солидарности путем обмена продуктами и услугами и поддержка инфраструктуры в туристическом секторе.

ОИС совместно с Азербайджанской Республикой разрабатывает комплексную программу для развития туризма, демонстрации культуры и искусства и проведения исламских туристических выставок в городах и регионах. Для Габалы, которая примет XI конференцию министров ОИС, 2020 год будет чрезвычайно плодотворным.

Minval.az