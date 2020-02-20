Семь судей Верховного суда отправлены на пенсию в связи с достижением пенсионного возраста.
Об этом на очередном заседании Пленума суда сказал председатель Рамиз Рзаев.
Семь судей Верховного суда отправлены на пенсию в связи с достижением пенсионного возраста.
Об этом на очередном заседании Пленума суда сказал председатель Рамиз Рзаев.
Дата: 2020/02/20 14:07
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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