«В Эстонии и части России приступили к внедрению избирательной системы посредством мобильных устройств. Если они выразят удовлетворение этой системой и сочтут ее хорошим методом выражения голосов граждан, думаю, в будущем это можно внедрить и в Азербайджане».

Об этом сказал секретарь Центральной избирательной комиссии Микаил Рагимов.

«Здесь нет ничего скрытного. Мы хотим внедрять в Азербайджане самые передовые методы. Если будет лучше, мы внедрим. Но проводить эксперименты мы не намерены. Полагаю, действующее избирательное законодательство соответствует европейским стандартам, наши сегодняшние стандарты достаточны для проведения выборов прозрачно и справедливо. Мы — развитое государство, отвечающее современным вызовам. Нет никаких проблем и с внедрением новых правил», — передает его слова Репорт.

Minval.az