В редакцию «Минвала» обратилась группа жильцов Сабаильского района (поселок Бадамдар, ул. Ибрагима Халилова, 1 А), рассказавших о неправомерных и незаконных действиях начальника ЖЭУ Назима Искендерова, который еще весной 2019 года решил установить под окнами квартир 6 мусорных баков.

Жители начали писать в различные инстанции: на имя Эльдара Азизова (в бытность его на посту главы ИВ Сабаильского района), в санэпидемстанцию и в Минэкологии. Вскоре от Э. Азизова поступило распоряжение убрать мусорные баки на дорогу.

Кроме того, не так давно на дорогу установили еще несколько мусорных баков, убранных с ближайшей территории. И теперь их уже не 6 штук, а 9.

Стоит отметить, что во всем мире при установке мусорных баков на территории жилых массивов соблюдаются определенные правила, четко зафиксированные в реестре. К примеру, в соседней России в 2010-м году было утверждено Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10», пункт 8.2.5, в котором четко написано, что для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

В случае с территорией жалобщиков расстояние от окон до мусорных баков будет составлять всего … 3 метра!

Кроме того, согласно правилам, медицинские центры, больницы, поликлиники и прочие оздоровительные учреждения должны располагаться в 50 метрах от территории сбора отходов. Площадь мусорных площадок в таких случаях не должна превышать 40 квадратных метров. А как мы указывали выше, рядом с домом, в котором проживают жалобщики, находится детская поликлиника.

Понятно, что то в России, а не в Азербайджане, хотя у и нас в стране существует решение №74 Кабинета Министров «Правила регулирования территории населенных пунктов в соответствии с санитарными правилами, гигиеническими и экологическими нормативами», правда, текст пункта — на каком расстоянии от окон жильцов можно устанавливать мусорные баки — неизвестен никому. И навряд ли он будет озвучен, этот пунктик, скорее всего, зависит от решения «умных голов» чиновников самого мелкого звена — таких как этот самый Назим Искендеров, который вчера снова начал «раскопки» в 3-х метрах от окон жильцов с целью установки закрытых мусорных баков.

Искендеров уверяет жильцов, что никакого запаха из этих контейнеров идти не будет, потому что они оборудованы механически закрывающимися крышками. Но учитывая тот факт, что в теплое время года мусор выбрасывается из домов в двойных размерах, а также учитывая еще и тот факт, что крышки эти не такие-то уж и герметичные, как рассказывает Н. Искендеров, по любому жители будут дышать гнилостными испарениями.

Далее происходит следующее: жильцы дома вновь написали коллективное письмо на имя Эльдара Азизова, поставили свои подписи, отнесли по адресату. Но ответа из ИВ, тем не менее, не последовало, хотя люди многократно звонили в эту организацию, чтобы поинтересоваться судьбой письма. Вчера утром Н.Искендеров со своей командой пришел во двор и дал распоряжение копать дальше, а выразившим претензии людям ответил следующим образом: «Жалуйтесь куда хотите, хоть в Аппарат Президента, мы все равно будем устанавливать тут мусорные баки – хотите вы того или нет».

А вот тут самое время преподнести информацию для размышления: ранее все эти баки стояли за домом. Но жильцам стало известно, что этот участок земли был продан какому-то человеку, построившему себе в последствии виллу на этой территории. После сделки баки были выставлены вдоль дороги, но по словам жителей, всякий раз, когда по этой дороге проезжал кортеж высоких госчиновников, баки убирали на старое место, но буквально на 10-15 минут, а потом их снова выносили и расставляли вдоль дороги. Теперь же этот источник антисанитарии навсегда хотят оставить под окнами жильцов и апеллируют отговоркой: «Жалуйтесь кому хотите, хоть президенту. Нам всё равно».

А теперь давайте вспомним события, происходившие в стране осенью 2019 года: Эльдар Азизов собрал совещание в Исполнительной власти г. Баку, в котором приняли участие главы ИВ районов Баку, руководители хозяйственных служб города (мы просто уверены, что и Искендеров тоже там присутствовал). Э.Азизов ознакомил присутствующих с задачами, поставленными Президентом перед городскими властями. Также он остановился на недостатках, отмеченных главой государства, и потребовал сделать выводы из замечаний президента. Кроме того, Э. Азизов призвал чиновников строить свою работу в соответствии с требованиями главы государства, и отметил, что с учетом происходящих сегодня в различных сферах страны системных изменений и революционных реформ, каждый руководитель, каждый чиновник должен пересмотреть формы и методы своей работы. Э. Азизов призвал к необходимости анализа недостатков и упущений в работе.

Между прочим, был затронут вопрос обращений в ИВ и другие структуры граждан города, которым, согласно поступающей информации, не всегда оказывается должное внимание и имеют место случаи волокиты.

Кроме того, Азизов особо подчеркнул необходимость объявления беспощадной борьбы взяточничеству, устранения других негативных явлений, проведения постоянных встреч с гражданами на местах, чуткого отношения к их обращениям.

Да, конечно же, все это красиво и правильно, да вот только в свете последних событий, происходящих на территории ул. И. Халилова, 1 остается открытым вопрос: почему же в ИВ Баку, главой которого является сам Э. Азизов, вот уже который день идет упорный игнор звонков граждан, обеспокоенных ситуацией с мусорными баками? И почему начальник ЖЭУ, который по всем законам логики после столь сокрушительных заявлений, сделанных сначала главой государства, и в последствии повторенных в качестве памятного назидания самим Э. Азизовым, до сих пор продолжает «раскопки» под окнами граждан с целью установки мусорных баков, хотя все жильцы конкретно выступают против этого действия? И снова циничная чиновничья отговорка: жалуйтесь хоть президенту, нам все равно? На самом деле жильцам стало известно, почему Н. Искендеров снова осмелел и занялся «раскопками»: оказывается, распоряжение об установке мусорных баков под окнами жильцов было утверждено и одобрено ни кем иным, как главой ИВ Сабаильского района Вугаром Зейналовым.

Как видите, круг замкнулся и в связи с этим замкнутым кругом напрашивается печальный, но увы — совершенно логичный вывод: если чиновники – даже после столь грандиозной встряски – по-прежнему продолжают бессовестно саботировать распоряжения главы государства, призвавшего к совести и гражданскому сознанию по отношению к проблемам граждан страны, то о каких революционных переменах может идти речь? Звено самой низкой чиновничьей цепи Н. Искендеров уверяет, что ему никто не указ, даже Администрация президента.

Яна Мадатова

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