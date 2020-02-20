«Это явно фейк. Конституция Азербайджана и национальное уголовное право запрещает выдавать наших граждан другим государствам, разве что временно, для снятия показаний, под письменную гарантию возврата. А в случае с Рамилем Сафаровым, осужденный был уже помилован, и поэтому для возвращения его в Венгрию для отбывания пожизненного лишения свободы нужно еще и отменить решение высшей азербайджанской инстанции, что в компетенции лишь самого президента».

Такое мнение в беседе с Minval.az высказал глава Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов, комментируя сообщение ереванских СМИ о том, что в марте ожидается решение Европейского суда по правам человека по делу об убийстве старшего лейтенанта Гургена Маргаряна. При этом армянские адвокаты утверждают, что «после решения ЕСПЧ, Рамиль Сафаров будет отправлен обратно для отбывания наказания».

По словам эксперта, «это просто «утка», как сейчас модно говорить, «хайпинг» для отвлечения внимания публики от какого-то важного события».

Маркарян был убит азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым за то, что он неоднократно прилюдно оскорблял азербайджанский народ, измывался над памятью погибших в Карабахской войне и оскорбил государственный флаг Азербайджана. На момент убийства оба офицера находились в Будапеште, где проходили курсы английского языка в рамках программы «Партнерство во имя мира».

13 апреля 2006 года Рамиль Сафаров был приговорён венгерским судом к пожизненному тюремному заключению. 31 августа 2012 года Рамиль Сафаров был экстрадирован из Венгрии в Азербайджан в соответствии с Европейской конвенцией о передаче осужденных лиц и помилован Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева на основе положений Конституции Азербайджанской Республики.

Minval.az