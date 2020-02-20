Тело военнослужащего азербайджанской армии было эвакуировано с нейтральной территории.

Как сообщили в бакинском представительстве Международного Комитета Красного Креста, 19 февраля, после обращения и с согласия сторон, МККК участвовал в качестве нейтрального посредника в операции по эвакуации с территории тела погибшего на границе Азербайджана с Арменией военнослужащего.

Некоторое время назад без вести пропал военнослужащий азербайджанской армии Акиф Эльшан оглу Аббасов. Его тело было обнаружено на границе Азербайджана с Арменией несколько дней назад.

Minval.az