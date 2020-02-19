Объем внешнеторгового оборота Азербайджана в январе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 23,8% и составил 2 851,12 млн долларов США.

Как говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, в январе Азербайджан экспортировал в зарубежные страны продукцию на сумму 2 130,21 млн долларов. Объем импорта составил 720,91 млн. долл. долларов. В результате возникло положительное торговое сальдо в размере 1 409,3 млн. долларов.

По сравнению с январем 2019 года, положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана в январе 2020 года повысилось более чем на 5,5%, экспорт вырос на 66,5%, импорт понизился на 29,5%.

Minval.az