Сегодня до самой ночи в части Хатаинского района Баку будут перебои в подаче воды, говорится в сообщении ОАО Азерсу.
Ограничения связаны с устранением последствий аварии на магистральном водопроводе.
Сегодня до самой ночи в части Хатаинского района Баку будут перебои в подаче воды, говорится в сообщении ОАО Азерсу.
Ограничения связаны с устранением последствий аварии на магистральном водопроводе.
Дата: 2020/02/19 19:52
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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