На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была рассмотрена жалоба Саиды Джебраиловой, баллотировавшейся по Агдашскому избирательному округу №90.

Как сообщает АПА, член ЦИК Габиль Оруджов отметил, что в связи с расследованием были получены материалы из соответствующей Окружной избирательной комиссии, и они были добавлены к материалам расследования: «В ходе расследования выяснилось, что на других избирательных участках, за исключением избирательных участков №6 и 7 требования закона не были нарушены. На представленных кандидатом видеокадрах не выявлено фактов, не соответствующих волеизъявлению избирателей. А на избирательных участках №6 и 7 были предприняты шаги, не отвечающие требованиям законодательства. Поэтому я предлагаю отменить результаты голосования на этих участках».

Обращение было обсуждено на заседании ЦИК, было решено признать недействительными итоги голосования на избирательных участках №6 и 7.

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