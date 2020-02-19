На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) была рассмотрена жалоба Самиры Рафуллаевой, баллотировавшейся от I Сураханского избирательного округа №30.

Член ЦИК Ильхам Мамедов отметил, что имеются видеокадры, подтверждающие наличие нарушений на некоторых избирательных участках: «В ходе расследования за исключением некоторых избирательных участков, оспоренных кандидатом нарушения, о которых утверждалось на других избирательных участках, не подтвердились. В связи с выявлением нарушений на избирательных участках №№12, 14, 16 и 18 решено признать недействительными результаты голосования на этих участках», пишет АПА.

И.Мамедов отметил, что изучены также распространившиеся в соцсетях видеокадры: «На них, помимо негативных моментов, нами была замечена положительная деятельность участковой избирательной комиссии».

ЦИК рассмотрел жалобу и принял решение о частичном ее удовлетворении. Согласно решению, аннулированы итоги голосования в избирательных участках №№12, 14, 16 и 18.

Кроме того, рассмотрены обращения, поступившие со 2-го Низаминского избирательного округа №38 города Гянджа.На заседании было принято решение направить обращения для рассмотрения в окризбирком.

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