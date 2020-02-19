В отношении бывшего ректора бакинского Международного университета Эльшада Абдуллаева, получившего во Франции в 2013 году статус политэмигранта, Генеральной инспекцией национальной полиции Франции l’inspection générale de la policenationale (IGPN) начато расследование. Дело номер S-2020/469 начато после публикаций в СМИ о его противозаконной деятельности. Об этом, как передает «Туран», сообщил из Франции политэмигрант Рамин Нагиев.

Ранее генпрокуратура Азербайджана обвиняла Абдуллаева в незаконной торговле человеческими органами и превышении должностных полномочий.

В сообщении генрокуратуры говорилось о начале уголовного дела по факту незаконной пересадки почек от доноров зарубежным гражданам. Речь идет о периоде с марта по декабрь 2009 года.

По данным прокуратуры, операции проводились в медицинском центре Азербайджанского Международного университета. Против Э.Абдуллаева и главврача центра Дилары Исмайловой выдвинуты обвинения по статьям 137.3 (купля-продажа человеческих органов или тканей) и 308.2 (превышение должностных полномочий) УК.

Насиминский районный суд Баку заочно арестовал Абдуллаева и объявил его в международный розыск.

Minval.az