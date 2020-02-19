В селе Абад Агдашского района наблюдается массовое заболевание гриппом и ветрянкой, которые сопровождаются высокой температурой.

Как сообщил АПА исполнительный представитель села Лятиф Мустафаев, 10 дней назад несколько жителей села заболели гриппом. После снегопадов 9 февраля число заболевших увеличилось. Гриппом и ветрянкой болеют в основном дети. Более 100 учащихся средней школы села, в которой учатся более 300 детей, не посещали в последние дни занятия:

«Дети заболели не в одно время. В настоящее время более 40 детей лечатся дома. Занятия в школе продолжаются, однако многие родители не хотят отпускать детей, чтобы они не заразились. У меня два внука сейчас гриппуют, лечатся дома. Дети соседей заразились ветрянкой, и по этой причине не идут в школу».

Лятиф Мустафаев сказал, что по поручению главы Исполнительной власти Агдашского района, врачи Центральной больницы Агдашского района сегодня были откомандированы в село Абад. Они обследовали учащихся средних школ, затем детей, которые из-за болезни не могут посещать занятия в школе:

«Наряду с детьми, у взрослых наблюдаются простуда, грипп и температура. Врачи посоветовали людям не беспокоиться по поводу наличия в селе опасного вируса».

В Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) сообщили, что 18 февраля в селе Абад Агдашского района было организовано обследование детей в возрасте 7-18 лет:

«Из обследованного 271 ребенка 236 практически здоровы, у 31 ребенка выявлен острый бронхит, Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), 4 детям был поставлен диагноз ветряная оспа, показаний к стационарному лечению не было. Результаты обследования в селе Абад были оценены руководством Центральной больницы Агдашского района и Центра гигиены и эпидемиологии, случаи вирусной эпидемии повышенной опасности не выявлены».

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