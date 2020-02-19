В ближайшее время ряд аптечных сетей и медицинских учреждений, где применяется обязательное медстрахование (ОМС), будут привлечены к системе оплаты посредством банковских карт.

Об этом сказал председатель правления Международного банка Азербайджана (МБА) Аббас Ибрагимов, передает Trend.

По его словам, эти карты внесут вклад в успешное применение ОМС в стране: «Таким образом, будет сформирована благоприятная экосистема для широкого использования безналичных платежей. Во время платежей граждане будут получать проценты кэшбека, которые позволят сэкономить на расходах на медицинские услуги. Это увеличит число безналичных платежей в стране».

Председатель правления Госагентства по ОМС Заур Алиев отметил, что эти карты являются важным новшеством на пути перехода системы здравоохранения Азербайджана к безналичным платежам: «Банковская карта позволит осуществлять безналичные платежи в медучреждениях. Безналичная система увеличит прозрачность финансового оборота и обеспечит правильную отчетность в медучреждениях».

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