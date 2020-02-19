В Баку должны быть возможности для парковки, чтобы мы могли требовать от граждан соблюдения этих правил.

Об этом сказал Ильхам Алиев, принимая председателя правления Бакинского транспортного агентства (BNA) Вюсала Керимли.

«Поэтому водители порой грубо нарушают эти правила. Оставляя свои машины в неположенном месте там, где есть парковка, они создают препятствия для пешеходов, а также проблемы для транспорта. Но должны быть достаточно широкие возможности, то есть, места для паркинга, чтобы мы могли предъявлять водителям эти требования. Здесь не должно быть никаких нарушений закона», — сказал глава государства.

Президент отметил, что перед законом все равны.

«Все должны знать, что городской транспорт – это удобство людей, наше здоровье, а также чистый воздух. Еще раз говорю, больше всего атмосферу загрязняют транспортные средства, в особенности, там, где есть пробки. Отсутствие пробок – ваша основная задача. Вам и дальше вместе с соответствующими государственными структурами следует быть активными», — сказал глава государства.

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