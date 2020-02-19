Анализ отчетов органов местной исполнительной власти в Администрацию президента показывает рост числа обращений в эти органы за прошлый год.

Как передает АПА, об этом говорится в опубликованной в официальной прессе статье «Глубокие реформы Президента Азербайджана вселяют большую уверенность в решении вопросов, затрагиваемых в обращениях граждан» заведующего отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Сулеймана Исмаилова.

В статье отмечается, что наибольший рост числа обращений зарегистрирован в столичных районах, городах Мингячевир, Шеки, Ширван, Евлах, Агдашском, Агсуинском, Астаринском, Джабраильском, Гядабейском, Гейчайском, Хачмазском, Хызинском, Имишлинском, Кяльбаджарском, Кюрдамирском, Гахском, Гобустанском, Лерикском, Масаллинском, Нефтчалинском, Саатлинском, Сиязанском, Шабранском, Шамахинском, Шамкирском, Товузском, Зангиланском, Зардабском и других районах и городах.

Уменьшение числа обращений в органы местной исполнительной власти за прошлый год зафиксировано в Кянгярлинском, Нафталанском, Ходжавендском, Лачынском, Огузском, Шушинском, Тертерском и других районах и городах.

Анализ данных органов местной ИВ показал, что в некоторых районах и городах граждане предпочитают обращаться не в органы местной ИВ по месту жительства, а в вышестоящие органы. К примеру, количество обращений непосредственно в ИВ Низаминского, Ясамальского районов Баку, Гянджи, Мингячевира, Нафталана, Ширвана, а также Агдамского, Агдашского, Агсуинского, Астаринского, Балакенского, Бейляганского, Билясуварского, Джалилабадского, Дашкесанского, Гейчайского, Гейгельского, Имишлинского, Кяльбаджарского, Кюрдамирского, Габалинского, Гобустанского, Лачынского, Нефтчалинского, Саатлинского, Сальянского, Самухского, Шабранского, Шамахинского, Товузского, Ярдымлинского, Загатальского и других районов и городов в 2019 году было относительно меньше обращений, направленных из этих же районов в вышестоящие инстанции.

Это в некоторых случаях связано с игнорированием обращений граждан органами местной ИВ, либо с отсутствием у этих органов компетенций решать затрагиваемые в обращениях вопросы. Подобные случаи встречаются также в органах центральной ИВ. Обращения, непосредственно касающиеся направлений деятельности определенных органов центральной ИВ и других структур, направлялись в более высокие инстанции. В числе таких структур можно отметить Государственную Страховую Коммерческую Компанию, Агентства обязательного медицинского страхования, туризма и очистки территорий от мин, АО «Азеришыг», «Аграркредит», Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд и др.

В статье отмечается, что для улучшения работы с обращениями граждан в 2019 году указанный вопрос обсуждался на 344 заседаниях коллегий органов центральной ИВ, 353 заседаниях советов органов местной ИВ, а также на 2 719 мероприятиях. Наряду с обсуждением отдельных вопросов, затрагиваемых в обращениях граждан, на этих заседаниях были приняты решения о дисциплинарных взысканиях в отношении ряда должностных лиц, допустивших нарушения при рассмотрении обращений граждан, либо проигнорировавших проблемы граждан, не выполнивших свои должностные функции.

Так, в 2019 году в отношении 845 должностных лиц органов центральной ИВ был вынесен выговор или строгий выговор, были аннулированы трудовые договоры с 64 лицами, в отношении 53 лиц были приняты иные меры дисциплинарного взыскания.

В отношении 315 должностных лиц органов местной ИВ были приняты меры, из них 60 лицам вынесен выговор или строгий выговор, были аннулированы трудовые договоры с 8 лицами, понижена квалификация 3 лиц, 244 лицам сделано предупреждение.

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