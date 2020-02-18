«Вы еще сказали о паркинге. Мы и здесь ко всему должны подойти справедливо. Должны быть возможности для парковки, чтобы мы могли требовать от граждан соблюдения этих правил. Поэтому водители порой грубо нарушают эти правила».

Как передает АПА, об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с председателем Правления Бакинского транспортного агентства Вюсалом Керимли.

Глава государства отметил, что оставляя свои машины в неположенном месте там, где есть парковка, они создают препятствия для пешеходов, а также проблемы для транспорта: «Но должны быть достаточно широкие возможности, то есть, места для паркинга, чтобы мы могли предъявлять водителям эти требования. Здесь не должно быть никаких нарушений закона. Перед законом все равны. Все должны знать, что городской транспорт – это удобство людей, наше здоровье, а также чистый воздух. Еще раз говорю, больше всего атмосферу загрязняют транспортные средства, в особенности, там, где есть пробки. Отсутствие пробок – ваша основная задача. Вам и дальше вместе с соответствующими государственными структурами следует быть активными».

Президент Ильхам Алиев отметил, что в этом году еще многое предстоит сделать: «Уверен, что в конце года мы увидим более развитый городской транспорт. Потому что, еще раз хочу сказать, это необходимо для здоровья, безопасности, удобства людей. Должен также отметить, что автобусы, приобретенные по государственной линии за крупную сумму, конечно, в коммерческом отношении окупятся, возможно, через 10, 20 лет. Мы делаем это для того, чтобы люди пользовались городским транспортом, автобусами в безопасных и удобных условиях».

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