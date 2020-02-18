«За последние пять лет в наш город были доставлены сотни новых автобусов».

Как передает АПА, об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с председателем Правления Бакинского транспортного агентства Вюсалом Керимли.

Глава государства отметил, что все они произведены ведущими компаниями мира:

«Это – наш сознательный выбор, потому что в Баку должны применяться самые современные технологии, в том числе одним из основных условий является соответствие транспортных средств самым высоким мировым стандартам. Должен также сказать, что доставленные пять лет назад в Баку первые автобусы иностранного производства еще не были выпущены на линии стран, в которых произведены. То есть, поставляются самые современные автобусы. Конечно, это — очень важный шаг, направленный на значительное улучшение городского транспорта. Моим указанием из государственного бюджета ежегодно выделяются достаточно крупные средства, и каждый год по линии Бакинского транспортного агентства завозятся в среднем триста автобусов. Таким образом, мы постепенно модернизируем автобусный парк. В то же время рекомендую частным компаниям также вновь посмотреть на свои автобусные парки. Вижу, что некоторые компании предпринимают важные шаги в этом направлении», — отметил президент.

«Завоз автобусов в нашу страну, конечно, является частью нашей работы. Вся дорожно-транспортная инфраструктура должна отвечать современным требованиям, и в этом направлении принимаются комплексные меры. Азербайджан занимает 27-е место в мире по дорожной инфраструктуре. Это нашло отражение в отчете Давосского форума.

Принимаются и будут приниматься и другие меры, связанные с городским транспортом», — подчеркнул президент Ильхам Алиев.

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