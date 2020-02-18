18 февраля министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с председателем Комитета по внешним связям Европейского парламента, депутатом Европейской народной партии от Германии Дэвидом МакАлистером и постоянным докладчиком по Азербайджану, депутатом Европейской народной партии от Хорватии Желяной Зовко.

Как говорится в сообщении МИДа, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о существующих взаимовыгодных отношениях сотрудничества ЕС-Азербайджан, в том числе в связи с продолжающимися переговорами по новому соглашению, которое создаст правовую базу двусторонних связей. В этой связи было затронуто текущее состояние переговорного процесса в сфере торговли и встреча с Комиссаром ЕС по торговле.

Были обсуждены стратегические партнерские отношения между Азербайджаном и Европой в энергетической сфере, а также проект Южного газового коридора и перспективы его дальнейшего расширения новыми проектами и темы энергетической безопасности.

Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал о текущем состоянии переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе об открытых обсуждениях с участием президента Азербайджана и премьер-министра Армении в рамках Мюнхенской конференции безопасности. Он подчеркнул важность урегулирования конфликта в соответствии с требованиями резолюций международного организаций, в том числе Европейского парламента, и обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в рамках международно признанных границ.

Стороны также говорили о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане. Министр сказал, что эти выборы должны быть рассмотрены в контексте политических и структурных реформ, проводимых в нашей стране, и отметил, что выборы выражают волю народа. Было отмечено, что каждая жалоба, зарегистрированная после выборов, была рассмотрена, и в настоящее время результаты отменены в четырех избирательных округах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Minval.az