Среднегодовая базовая инфляция в Азербайджане в 2019 году составила 2,3% против 1,8% на конец 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

«Среднегодовая базовая инфляция, подсчитываемая без учета товаров, цены на которые регулируются государством, а также сельскохозяйственной продукции, имеющей сезонный характер, в Азербайджане в 2019 году составила 2,3% против 1,8% на конец 2018 года», — отметили в Центробанке.

По данным ЦБА, в 2019 году из 520 наименований товаров и услуг, которые используются для расчета инфляции, спад цен имел место по 87 товарам и услугам, по 39 – цены не изменились. Таким образом, рост цен наблюдался по 394 видам товаров и услуг.

При этом по 47% товаров, по которым зафиксирована инфляция, рост цен не превысил 2%.

При этом согласно последним прогнозам Центробанка, рост цен в Азербайджане в 2020 году будет на уровне (+/-2) 4%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на 2020 год прогнозируется на уровне 4,6%.

Minval.az