Россия и Турция подтвердили приверженность имеющимся договоренностям по Сирии.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам российско-турецких консультаций по Сирии в Москве.

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В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал. Первый этап переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. Второй этап переговоров прошел в Москве в понедельник и вторник.

«Было продолжено подробное обсуждение ситуации «на земле» в Сирии с акцентом на обстановку в Идлибской зоне деэскалации. С обеих сторон была констатирована приверженность имеющимся договоренностям, предусматривающим меры по снижению напряженности, облегчению гуманитарного положения при продолжении борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров также отмечалось, что «достижение долгосрочной безопасности и стабильности в Идлибе и других районах Сирии возможно, в конечном счете, только на основе приверженности суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны». «Кроме того, была подчеркнута важность продвижения политического процесса урегулирования кризиса в САР, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН», — отметили в МИД РФ.

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