Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Турции Омер Челик раскрыл итоги двухдневных турецко-российских переговоров по ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu в своем Telegram-канале.

По словам Челика, до российской стороны «в ясной и открытой форме» была доведена позиция Анкары о необходимости вывода сил президента Сирии Башара Асада за пределы зоны деэскалации. «В противном случае Турция обеспечит это собственными ресурсами, для чего ведется соответствующая военная подготовка», — подчеркнул он.

Переговоры между Россией и Турцией проходили в Москве в течение двух дней в закрытом для СМИ режиме и завершились 18 февраля. После этого турецкая делегация во главе с замглавы МИД страны Седатом Оналом покинула российскую столицу, не прокомментировав итоги обсуждений.

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