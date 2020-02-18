На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрена жалоба кандидата по Сабаильскому избирательному округу №29 Бахтияра Гаджиева.

Как передает АПА, об этом сообщил член ЦИК Рамиз Ибрагимов.

Он отметил, что в своей жалобе Б.Гаджиев потребовал отменить результаты выборов на этом округе в связи с тем, что они не отражают волеизъявления избирателей: «Жалоба была изучена Экспертной группой. В обращении Бахтияр Гаджиев изъявил желание принять участие в расследовании. Расследование было проведено в 3 направлениях: документы, представленные жалобщиком в ЦИК, кадры, распространенные в социальных сетях и протоколы, полученные от Окружной избирательной комиссии. Жалоба была изучена в соответствии с требованиями Избирательного кодекса».

Р.Ибрагимов сообщил, что в своем обращении Б.Гаджиев потребовал отмены результатов голосования на 22 избирательных участках: «В дополнениях, представленных кандидатом в ЦИК и Окружную избирательную комиссию, содержатся протоколы, полученные от участковой избирательной комиссии. Эти протоколы отличаются от официальных. Это расследование охватывает 25 протоколов, однако всего 9 из них соответствуют оригиналам».

Р.Ибрагимов отметил, что в результате проведенного расследования в соответствии с требованиями избирательного законодательства имеются факты, дающие основание признать недействительными результаты выборов на избирательных участках №№ 1, 5, 9, 11, 17 и 25. Поэтому результаты голосования на этих избирательных участках должны быть признаны недействительными.

ЦИК частично удовлетворил жалобу, приняв решение об отмене результатов голосования на избирательных участках №№1, 5. 9, 11, 17 и 25 Сабаильского избирательного округа №29.

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