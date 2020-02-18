Прославленный футболист «Нефтчи» и сборной СССР, экс-тренер сборной Азербайджана Игорь Пономарев в соцсети «Фейсбук» ответил на оскорбления в свой адрес. Орфография и пунктуация автора сохранены.

Дорогие друзья!

Читая поздравительную статью в честь 55 летия Назима Сулейманова, написанную его другом журналистом Натиком Мухтарлы, натыкаюсь на то, что в той же статье восхваляя Назима он не уважительно и оскорбительно пишет о других ветеранах обо мне и Джавадове Искендере.

Я в принципе очень терпеливый, спокойный и хладнокровный человек. В противном случае наверное не стал бы лучшим пенальтистом в Чемпионатах СССР, но здесь я решил заступиться за себя — этот бред уже надоел.

Я хочу прояснить момент из своей карьеры футболиста, так как некоторые специально, нагло и последовательно пишут ложь про мой переезд в Швецию.

Прошло больше 30-ти лет, но почему то мой переход в клуб с которым я стал чемпионом Швеции, некоторые по-прежнему стараются приподать по другому.

Ни какого ПЕРЕЕЗДА в Швецию не было, поскольку я был откомандирован Госкомспортом СССР с разрешением Спорткомитетом Азербайджана, за что и Спорткомитет и футбольный клуб Нефтчи получили не малую сумму денег. И где я футболист азербайджанского клуба Нефтчи стал Чемпионом Швеции. Думаю все хотят, чтобы азербайджанские футболисты выступали в хороших чемпионатах стран Европы. И наверное будут гордится ими, если они добьются успехов, станут чемпионами. Поверьте мне Олимпийскому чемпиону, чемпиону Европы среди юношей, серебрянному призёру чемпионата мира среди юниоров и заслуженному мастеру спорта СССР.

Я как человек и как спортсмен всегда высоко держал знамя Азербайджана и никогда, и ни где и ни кто не слышал от меня недоброва слова о моей любимой стране и городе, где я знаю каждый закаулок.

Но кому то очень хочется написать гадость про меня. Я единственный азербайджанский футболист Олимпийский Чемпион, а также у меня много других международных достижений. Может этим всё всё-таки надо гордиться?

Так сложилось, что в последние годы существования СССР много наших замечательных, великих спортсменов, известных людей и простых наших соотечественников по воле судьбы оказались в других странах.

После окончания карьеры футболиста я никогда не забывал и не забываю про родную страну. В свое время создал футбольную команду, награждён орденом “Деде Горгуд” за активную работу в диаспоре Конгресса Азербайджанцев в Швеции. Мой сын Анатолий выступал за сборную Азербайджана по футболу, я сам руководил нашей национальной командой как главный тренер.

Я все свое здоровье отдал выступлениям за родной Нефтчи, получил серьёзную травму из за чего быстро закончил карьеру, 6 раз становился лучшим бомбардиром клуба, установил рекорд СССР по числу пенальти реализованных подряд, вошёл в число 100 лучших бомбардиров СССР. Этих достижений я добился в Нефтчи, чем очень горжусь. Я прославлял родной клуб, родную страну.

Это не осталось не замеченным господином президентом Ильхамом Гейдаровичем Алиевым. За что я ему всегда благодарен.



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