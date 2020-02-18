Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству новых мостов через реки Дайирманчай и Гарачай на территории Гедабейского района.

Согласно распоряжению, с целью завершения строительства новых мостов через реки Дайирманчай и Гарачай на территории Гедабейского района, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 2,7 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабмину — решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Minval.az