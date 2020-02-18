«В некоторых местах кандидаты допускают нежелательные действия».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК отметил, что к счастью они носят эпизодический характер.

Панахов добавил, что хаотичные движения с утра до вечера в день выборов привели к необычной картине: «Поэтому мы обвиняем комиссии, что они действовали не в соответствии с требованиями Избирательного Кодекса. Если какой-то наблюдатель или журналист не дает возможности работать члену комиссии, то член комиссии в этом случае должен был действовать в соответствии с требованиями Избирательного Кодекса».

Председатель ЦИК также коснулся вопроса одновременного нахождения двух человек в кабине для голосования.

«В Избирательном кодексе есть объяснение того, что два человека входят в одну кабину».

Председатель ЦИК отметил, что нахождение двух человек в одной кабине может и не быть нарушением закона.

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