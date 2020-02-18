«В некоторых местах кандидаты допускают нежелательные действия».
Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Председатель ЦИК отметил, что к счастью они носят эпизодический характер.
Панахов добавил, что хаотичные движения с утра до вечера в день выборов привели к необычной картине: «Поэтому мы обвиняем комиссии, что они действовали не в соответствии с требованиями Избирательного Кодекса. Если какой-то наблюдатель или журналист не дает возможности работать члену комиссии, то член комиссии в этом случае должен был действовать в соответствии с требованиями Избирательного Кодекса».
Председатель ЦИК также коснулся вопроса одновременного нахождения двух человек в кабине для голосования.
«В Избирательном кодексе есть объяснение того, что два человека входят в одну кабину».
Председатель ЦИК отметил, что нахождение двух человек в одной кабине может и не быть нарушением закона.