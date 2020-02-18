На состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) были рассмотрены жалобы кандидатов в депутаты от II Бинагадинского избирательного округа №9 Гюнель Сафаровой, Эльшада Мусаева и других кандидатов. Они требовали отменить результаты выборов.

Как сообщает АПА, член ЦИК Габиль Оруджов отметил, что жалобы были объединены в единое производство: «Несмотря на малое количество избирателей на некоторых избирательных участках, было выявлено искусственное завышение количества избирателей, попытки помешать наблюдателям вести наблюдение. Материалы расследования Окризбиркома были приложены к обращению. В ходе расследования указанные в обращении факты не подтвердились. Поэтому я предлагаю оставить без изменения решение Окружной избирательной комиссии».

Г.Оруджов добавил, что на распространенных в социальных сетях кадрах подтвердились вопросы, оспоренные на избирательных участках №№31 и 35, поэтому результаты выборов на этих участках следует признать недействительными.

Обращение было вынесено на обсуждение на заседании ЦИК и было решено частично удовлетворить жалобу. В решении итоги голосования на избирательных участках №№31 и 35 признаны недействительными.

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