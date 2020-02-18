Установлен график проведения выпускных экзаменов по городам и районам Азербайджана, а также даты других мероприятий, которые будут осуществлены Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), говорится в сообщении Центра.

Те, кто обучается в школах районов вынужденных переселенцев, будут сдавать экзамены в соответствующих городах и районах нахождения учебных заведений.

Учащиеся Военного лицея им Дж.Нахчыванского (Баку) и Военного лицея имени Гейдара Алиева (Нахчыван) будут сдавать экзамены в дни экзаменов, определенные для городов и районов их нахождения.

*Учащиеся спецшкол Баку – школы-интернаты, школы с преподаванием на английском языке, школа на о. Чилов, учащиеся школ в исправительных учреждениях будут сдавать экзамены в третий экзаменационный день по соответствующим классам.

Minval.az