На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение Гусейнли Ильгара, Фарзалиева Мурада и др., выдвинувших кандидатуры от Имишлинского избирательного округа №79 в связи с выборами в Милли Меджлис Азербайджана, состоявшими 9 февраля.

Информацию об этом предоставил член ЦИК Бахшейиш Аскеров.

Он сообщил, что обратившийся И.Гусейнли оспорил результаты нескольких избирательных участков, обратившись в ОИК: «Однако при обращении в ОИК он увеличил количество участков по данному округу. Он представил 1 протокол.

Другие кандидаты также в связи со своими обращениями предъявили видео-запись. По каждому из видеокадров проведено разбирательство. Во время разбирательства в двух участках — №14 и 23 были обнаружены нарушения. В 23-м участке обнаружен факт заполнения урны стопкой бюллетеней. Кроме того, в участках №16, 25 и 21 обнаружены нарушения, препятствующие установлению воли избирателей. Все это создает условия считать результаты по названным участкам №(14, 16, 21, 23 və 25) недействительными», передает Report.

На заседании было вынесено на обсуждение и принято решение о признание недействительными результатов по пяти избирательным участкам данного округа.

Minval.az