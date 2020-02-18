На заседании Центральной избирательной комиссии была рассмотрена жалоба кандидата от Кяльбаджарского избирательного округа №123 Азиза Ганбарова.

Член ЦИК Тофик Гасанов сказал, что заявитель в жалобе указал на такие нарушения, как вброс избирательных бюллетеней в урны, голосование одним избирателем несколько раз и т.д..

«Обращение заявителя было рассмотрено, указанные им случаи не нашли свое подтверждение. В ходе расследования были выявлены нарушения, не отражающие волеизъявление избирателей только на избирательном участке №16. Поэтому есть основания для признания результатов выборов в избирательном участке №16 недействительными», — передает его слова АПА.

На заседании ЦИК было принято решение о признании результатов выборов на одном участке по избирательному округу №123 недействительными и жалоба была частично удовлетворена.

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