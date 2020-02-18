Азербайджан с 2022 года начнет производство автомобильного бензина по стандартам «Euro-5», заявил президент Ильхам Алиев.

«В последующие годы будут проведены дополнительные мероприятия по обновлению автобусного парка, в тоже время я рад, что в настоящее время завозимые новые автобусы являются экологически чистыми. Не секрет, что основной причиной загрязненности воздуха являются не промышленные предприятия и торговые объекты, а транспортные средства. Поэтому через два года в Азербайджане начнется производство бензина Euro-5, что является большим прорывом», — сказал И.Алиев во вторник, принимая председателя правления Бакинского транспортного агентства (BNA) Вюсала Керимли. Его слова приводит «Интерфакс».

Президент также отметил, что наряду с началом производства бензина Euro-5 также необходимо закупать автобусы, работающие на сжатом газе и электроэнергии, для чего необходимо создание необходимой инфраструктуры.

«Поэтому в этом направлении необходимо предпринять дополнительные шаги», — сказал глава государства.

Minval.az