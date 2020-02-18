В связи со смертью ученицы 8 класса средней школы №162 Элины Гаджиевой (2004 г.р.) в Сабаильском районном суде была рассмотрена жалоба родителей покойной о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя директора по воспитательной работе школы №162 Лалы Магеррамовой и врачей Клинического медицинского центра.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Анара Танрывердиева жалоба родителей Элины Гаджиевой не была удовлетворена.

Представитель семьи Севиндж Алиева заявила, что решение суда будет обжаловано.

Отметим, мать и представители покойной обратились в прокуратуру города Баку в связи с возбуждением уголовного дела в отношении заместителя директора по воспитательной работе школы Лалы Магеррамовой и врачей Клинического медицинского центра. В ходе следствия в Бакинской городской прокуратуре не было возбуждено уголовное дело в отношении этих лиц. Представители обжаловали в суде решение Бакинской городской прокуратуры.

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