Азербайджан выделит средства на восстановление Албании после землетрясения.

Как сообщает Report, страны, участвующее на Международной донорской конференции для Албании в Брюсселе, обязались выделить в целом 1,15 млрд. евро в виде пожертвований, грантов и займов, чтобы помочь стране восстановиться после землетрясения 26 ноября 2019 года.

Финансовую помощь Албании выделят более 100 стран и международных организаций. Крупнейшими донорами выступят Еврокомиссия, которая выделит 115 млн евро, Франция-100 млн евро (60 млн из которых в виде займа) и ОАЭ — 70 млн евро.

Азербайджан планирует выделить Албании 500 тыс. евро.

Напомним, на Международной донорской конференции для Албании принял участие министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Minval.az