Государственная служба финансового надзора Минфина провела проверку в ОАО «Агролизинг» и выявила значительные финансовые нарушения.

«Проверка в Агролизинг охватывала период с января 2017 года по сентябрь 2019 года и выявила серьезные нарушения. Эти нарушения касались выдачи в 2006-2019гг в лизинг сельскохозяйственной техники, покупки технологического оборудования, наличию долгов за оказанные услуги», — отмечается в сообщении Минфина.

В ходе проверок с ряда снабженческих компаний и должников по лизинговым договорам были возмещены средства на сумму 14,3 млн манатов (поступили на счет Агролизинга), 52,4 тыс. манатов – возмещено в госбюджет, передает «Интерфакс».

Кроме этого, еще 7,5 млн манатов должно быть возмещено Агролизинг до сентября 2020 года со стороны компаний, которым оказывались агротехнические услуги.

«Помимо этого, в отношении ряда компаний, которые получили средства на сумму 11 млн 259,4 тыс. манатов на поставку племенного скота и технологического оборудования, но не выполнили работы, материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки», — подчеркивает Минфин.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

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