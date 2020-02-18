Отравилась жительница Агдаша. Жительница села Юхары Ляки Самедова Айгюн Мехман гызы (2001 г.р.) 16 февраля почувствовала себя плохо после того как поела хаш, передает АПА.

А.Самедова была госпитализирована в реанимационное отделение Центральной больницы района. Ей был поставлен первичный диагноз «менингит». Было проведено обследование и лечение, но состояние А.Самедовой не улучшилось. После того как утром 17 февраля родители А.Самедовой сказали, что возможно она отравилась от лекарств, которые могла выпить, желудок пациентки был промыт и вследствие тяжелого состояния она была направлена в столицу.

По факту в Прокуратуре Агдашского района ведется следствие.

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