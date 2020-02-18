Пожар потушен. На месте происшествия находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев

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На данный момент в торговом центре «Садарак» сгорела территория более 1 000 квадратных метров. Работы по тушению огня продолжаются, задействован вертолет.

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Пожар начался во вторник в крупном торговом центре «Садарак» — одном из двух крупнейших торговых центров в Азербайджане.

На территорию были стянуты несколько пожарных автомобилей и живая сила МЧС.

Возгорание, как отмечает «Репорт», произошло в центре рынка, поэтому пожарные машины не могут въехать на охваченную огнем территорию. Пламя, по словам очевидцев, уже охватило несколько магазинов.

На место пожара прибыло пять бригад скорой медицинской помощи. Восьмерым пострадавшим врачи оказали помощь на месте.

Еще одного человека, получившего во время происшествия травму головы, госпитализировали в Клинический медицинский центр №1.

Minval.az