Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал заявление судьи Конституционного суда Константина Арановского, предложившего не считать Россию правопреемницей СССР, так как, по его мнению, Советский Союз — «незаконно созданное государство».

Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Считаю, что выходка г-на Арановского вполне в духе постоянных попыток внешних и внутренних русофобских сил извратить историю России», — написал он.

По словам политика, «особенно мерзко» подобного рода высказывания выглядит перед празднованием 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Подобные высказывания категорически недопустимы и требуют жёсткого ответа со стороны любой ответственной власти», — добавил Зюганов.

Minval.az