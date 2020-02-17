Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский назвал Советский Союз «незаконно созданным государством», власти которого несут ответственность за многочисленные преступления. Он также заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» СССР, пишет «Коммерсантъ».

В особом мнении по одному из постановлений КС Арановский отметил, что РФ должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям», поскольку «оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него». Такое мнение судья высказал по делу о возмещении жилья, отнятого в ходе репрессий во времена СССР.

Арановский уверен, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР, — но не как наследник государства-виновника, а «с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию». При этом, по его оценке, реабилитация жертв репрессий не должна рассматриваться как возмещение вреда виновником. Он называет спорным «правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти из ее репрессивно-террористических деяний».

Судья КС пишет, что нельзя «переместить вину, тем более столь безмерную и непростительную, с одного субъекта на другой». Арановский заявил, что Россия не должна замещать собою «государство павшего социализма», поскольку советская власть несет «безмерную вину» за различные непростительные злодеяния, «начиная со свержения законной власти Учредительного собрания». «С такой виной государственность не вправе и не в состоянии правомерно существовать, оскорбляя собой справедливость, свободу и человечность», — подчеркивает он.

В поддержку своей позиции Константин Арановский ссылается на слова писателя Захара Прилепина. Цитируя его фразы: «Мой Советский Союз не оживить, он умер, я знаю место захоронения» и «То, что вы растерзали, что вытащили из гроба и снова нарядили, вот это все – не моя Родина», судья приходит к выводу, что «российскую преемственность Советам отрицают даже те, кто исповедует им верность».

Арановский отдельно оговаривает, что сказанное им «не отменяет важные аспекты <…> в признании членства в международных институциях, а также в силу удержания территорий, предметов и комплексов, юрисдикций, доставшихся России от прежних публичных образований».

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