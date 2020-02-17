Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил третий транш бонуса в размере $450 млн в рамках нового контракта на разработку блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года, говорится в сообщении фонда.

«По условиям нового контракта, в 2018-2025гг ГНФАР получит $3,6 млрд ($450 млн ежегодно) в виде бонусов. Третий транш в размере $450 млн поступил в фонд 7 января», — заявили в ГНФАР.

ГНФАР в 2018-2019 году получил два транша на общую $900 млн по новому контракту на разработку блока месторождений АЧГ.

Minval.az